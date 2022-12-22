Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент

Что заявил Зеленский

Основные моменты из выступления президента Украины:

В ходе русско-украинской войны решается не только судьба и будущее Украины, но и судьба всего цивилизованного мира. "Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность людей – украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки. Это битва за то, кто победит в умах следующих поколений свободного мира", - сказал президент.

Для того чтобы переломить ход боевых действий в свою пользу, а не только обороняться, Украине критически необходимо американское оружие, в частности, пушки, снаряды, РСЗО, бронетехника и авиация. "Нам надо больше ваших "Патриотов", чтобы можно было остановить российский террор против наших городов и чтобы украинские патриоты могли вовсю работать ради нашей победы", - сказал Зеленский.

Россия нашла себе союзника в террористических действиях против Украины - Иран, поставляющий ей сотни дронов-камикадзе. Поэтому в интересах США остановить эти страны, пока они не нанесли удара по союзникам американцев.

"Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас. Но управлять современными американскими танками и самолетами могут украинские солдаты", - подчеркнул Зеленский.

Президент США Джо Байден в ходе переговоров поддержал инициативу Зеленского по проведению международного саммита мира уже этой зимой. Фундаментом саммита должна стать предложенная Зеленским "Формула мира", состоящая из десяти пунктов.

Несмотря на все атаки со стороны России, украинский народ продолжает вести свою борьбу до победы. "Если будут российские ракеты – мы сделаем все, что можем, чтобы защититься. Если будут иранские дроны, и нашим людям придется идти в бомбоубежище вечером перед Рождеством – украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга", - сказал Зеленский.

Президент Украины подарил членам Конгресса флаг Украины, который ему на днях передали защитники Бахмута. От главы демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси Зеленский получил флаг США, который в тот день развевался над зданием Конгресса. В общей сложности выступление Зеленского в Конгрессе США длилось более двадцати минут.

Что известно о выступлении

Обращение Зеленского к Конгрессу завершил программу его визита в США в рамках которой он встретился с президентом Джо Байденом и членами его администрации.

Выступление президента Украины началось в 02:30 22 декабря по киевскому времени.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский впервые проводит встречи за пределами страны с начала полномасштабного российского вторжения. На эту тему недевно говорил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Спикер заявил, что президент Украины может отправиться за границу, но такую возможность берегут для особого случая, поскольку она должна использоваться с максимальной эффективностью.

Официальное приглашение от Конгресса

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официальное пригласила украинского президента выступить перед конгрессменами от имени лидеров республиканцев и демократов.

"Перед лицом ужасающих зверств Путина украинские борцы за свободу вдохновили мир железной волей и несгибаемым духом, дав отпор жестокому и неоправданному вторжению России. В это темное время ваше мужественное, патриотичное и неутомимое лидерство сплотило не только ваш народ, но и весь мир, чтобы присоединиться к передовой борьбы за свободу", - говорится в письме с приглашением Владимиру Зеленскому выступить в Конгрессе.

Пелоси добавила, что борьба за свободу в Украине является борьбой за демократию, а также что Конгресс с нетерпением ждет "вдохновляющего послания о единстве, стойкости и решимости".

Отметим, ранее спикер попросила членов парламента присутствовать на специальном заседании 21 декабря в поддержку демократии.

Цель визита Зеленского

Владимир Зеленский отправился в США для усиления обороноспособности страны и обсуждения дальнейшего сотрудничества стран. Об этом написал сам президент на своей странице в Twitter.

В ОП отмечают чрезвычайную важность поездки Зеленского, поскольку она опровергнет российские фейки о том, что якобы отношения между Америкой и Украиной "охлаждаются".

Также это возможность напрямую объяснить реальную ситуацию в Украине и рассказать, какое именно оружие нужно нашим военным, чтобы в дальнейшем бороться с российской агрессией.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк добавил, что визит Владимира Зеленского в США активизирует и оптимизирует ключевые направления военного сотрудничества. Это мобилизует двухпартийную политическую поддержку Конгресса и более четко изобразит картину будущего, если война не будет закончена правильно.

Детали поездки

Джо Байден пригласил главу Украины посетить США во время телефонного разговора 11 декабря. В целях безопасности о поездке заранее не сообщалось.

Владимир Зеленский на поезде приехал в Польшу, а оттуда вылетел в Штаты на американском военном самолете.

За день до отъезда Зеленский побывал в Бахмуте, где наградил военных и получил от них флаг с просьбой передать его президенту США и Конгрессу как благодарность за военную помощь.

В Вашингтоне у лидера Украины запланированы двухчасовые переговоры с американским коллегой Байденом, выступление перед конгрессменами и ряд двусторонних встреч.

К приезду Зеленского в Белом доме объявили о новом большом пакете военной помощи, который будет включать батарею ЗРК Patriot и другое вооружение.

Также США планируют объявить Россию государством-агрессором, однако для начала хотят узнать, поддержит ли соответствующий законопроект президент Украины. Законодатели ожидают одобрения со стороны Владимира Зеленского, когда он лично обратится к Конгрессу.

К тому же, визит Зеленского совпал с рассмотрением в Конгрессе законопроекта о госфинансировании на 2023 год, в котором предполагается выделение 44,9 млрд долларов помощи Украине и союзникам по НАТО.