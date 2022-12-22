Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу во время визита в США 21 декабря. Его выступление состоялось на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии.
Главные заявления президента во время выступления в Конгрессе - в материале РБК-Украина ниже.
Основные моменты из выступления президента Украины:
Обращение Зеленского к Конгрессу завершил программу его визита в США в рамках которой он встретился с президентом Джо Байденом и членами его администрации.
Выступление президента Украины началось в 02:30 22 декабря по киевскому времени.
Стоит отметить, что Владимир Зеленский впервые проводит встречи за пределами страны с начала полномасштабного российского вторжения. На эту тему недевно говорил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Спикер заявил, что президент Украины может отправиться за границу, но такую возможность берегут для особого случая, поскольку она должна использоваться с максимальной эффективностью.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси официальное пригласила украинского президента выступить перед конгрессменами от имени лидеров республиканцев и демократов.
"Перед лицом ужасающих зверств Путина украинские борцы за свободу вдохновили мир железной волей и несгибаемым духом, дав отпор жестокому и неоправданному вторжению России. В это темное время ваше мужественное, патриотичное и неутомимое лидерство сплотило не только ваш народ, но и весь мир, чтобы присоединиться к передовой борьбы за свободу", - говорится в письме с приглашением Владимиру Зеленскому выступить в Конгрессе.
Пелоси добавила, что борьба за свободу в Украине является борьбой за демократию, а также что Конгресс с нетерпением ждет "вдохновляющего послания о единстве, стойкости и решимости".
Отметим, ранее спикер попросила членов парламента присутствовать на специальном заседании 21 декабря в поддержку демократии.
Владимир Зеленский отправился в США для усиления обороноспособности страны и обсуждения дальнейшего сотрудничества стран. Об этом написал сам президент на своей странице в Twitter.
В ОП отмечают чрезвычайную важность поездки Зеленского, поскольку она опровергнет российские фейки о том, что якобы отношения между Америкой и Украиной "охлаждаются".
Также это возможность напрямую объяснить реальную ситуацию в Украине и рассказать, какое именно оружие нужно нашим военным, чтобы в дальнейшем бороться с российской агрессией.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк добавил, что визит Владимира Зеленского в США активизирует и оптимизирует ключевые направления военного сотрудничества. Это мобилизует двухпартийную политическую поддержку Конгресса и более четко изобразит картину будущего, если война не будет закончена правильно.
Джо Байден пригласил главу Украины посетить США во время телефонного разговора 11 декабря. В целях безопасности о поездке заранее не сообщалось.
Владимир Зеленский на поезде приехал в Польшу, а оттуда вылетел в Штаты на американском военном самолете.
За день до отъезда Зеленский побывал в Бахмуте, где наградил военных и получил от них флаг с просьбой передать его президенту США и Конгрессу как благодарность за военную помощь.
В Вашингтоне у лидера Украины запланированы двухчасовые переговоры с американским коллегой Байденом, выступление перед конгрессменами и ряд двусторонних встреч.
К приезду Зеленского в Белом доме объявили о новом большом пакете военной помощи, который будет включать батарею ЗРК Patriot и другое вооружение.
Также США планируют объявить Россию государством-агрессором, однако для начала хотят узнать, поддержит ли соответствующий законопроект президент Украины. Законодатели ожидают одобрения со стороны Владимира Зеленского, когда он лично обратится к Конгрессу.
К тому же, визит Зеленского совпал с рассмотрением в Конгрессе законопроекта о госфинансировании на 2023 год, в котором предполагается выделение 44,9 млрд долларов помощи Украине и союзникам по НАТО.
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