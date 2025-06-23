Зеленский выступит в парламенте Нидерландов: что известно об обращении

Как пишет издание, приглашение Зеленского в нидерландский парламент инициировала оппозиционная партия GroenLinks-PvdA. Его также одобрило большинство депутатов.

Отмечается, что выступление Зеленского состоится на совместном заседании двух палат парламента Нидерландов и планируется около 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву - ред.).

Стоит напомнить, что Зеленский уже дважды выступал в нидерландском парламенте: в марте 2022 года по видеосвязи и в мае 2023-го во время визита.