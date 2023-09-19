Зеленский выступит на Генассамблее ООН: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США выступит на дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Его речь запланирована на 19 сентября.

Сессия 78. Чему посвящены дебаты Генассамблеи ООН и кто выступит

Генеральная ассамблея ООН - это главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций. Она состоит из 193 членов ООН и служит собранием для обсуждения международных вопросов.

Сегодня начинается неделя высокого уровня. В эти дни в Нью-Йорке соберутся лидеры порядка 140 стран, чтобы обсудить главные мировые проблемы.

Заявленная тема дебатов - Восстановление доверия и глобальной солидарности: ускорение действий по повестке дня до 2030 года и его целей устойчивого развития для обеспечения мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех.

Фото: Генеральная ассамблея ООН собирается для обсуждения мировых проблем (Getty Images)

Ожидаемо среди выступающих не будет российского президента Владимира Путина. Но, как пишет AP, наиболее заметным будет отсутствие лидеров Франции, Великобритании и Китая - стран, которые являются постоянными членами Совбеза ООН. Французский президент Эммануэль Макрон пропустит сессию из-за запланированного визита британского короля Чарльза III, а Риши Сунак сослался на насыщенный график.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель намекнул, что одной из ключевых тем будет российско-украинская война.

"На эту неделю приходится решающий момент для мира и многосторонней системы. В ходе агрессивной войны против Украины Россия, ядерная держава и постоянный член Совета безопасности ООН, попрала Устав ООН… Мы снова будем использовать неделю высокого уровня, чтобы объяснить нашу непоколебимую поддержку Украины и убедить страны со всех уголков мира объединиться в защите Устава ООН и отказе от российского неоимпериализма", - отметил он.

Согласно расписанию, 19 сентября сессию откроет генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Генассамблеи Деннис Франсис. За ними выступят президент Бразилии Лула да Силва и американский лидер Джо Байден.

Зеленский уже в США. Когда он выступит?

Украинский президент прибыл в Нью-Йорк накануне вечером. Сразу из аэропорта он приехал к военным, которые проходят лечение и реабилитацию в США.

Фото: Владимир и Елена Зеленские прибыли в Нью-Йорк 18 сентября (t.me/FirstLadyOfUkraine)

Это первый его визит в Нью-Йорк и второй в США с начала российского вторжения. До этого в декабре 2022 года он посещал Вашингтон, выступал в Конгрессе и встречался с президентом Джо Байденом.

По его словам, визит будет насыщенным, и он примет участие в работе Генассамблеи, Совбеза ООН, а также Саммита целей устойчивого развития. Кроме того, Зеленский анонсировал важные двусторонние встречи.

Он также заявил, что Уставу ООН, отстаивающему ключевой принцип территориальной целостности государств, необходимо вернуть полную силу и увеличить возможности ООН останавливать и предотвращать агрессию.

"В Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", - добавил он.

Отметим, встречи с конгрессменами и Джо Байденом запланированы на 21 сентября. До этого два дня Зеленский будет находиться в Нью-Йорке.

Сегодня он выступит на Генеральной ассамблее ООН. На сайте организации нет точного времени, но согласно расписанию, он произнесет речь на утренней сессии, то есть днем по киевскому времени (разница с Нью-Йорком семь часов). В списке спикеров он значится под 14-м номером.

О чем будет говорить Зеленский

Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью CNN рассказал, что Зеленский на площадке ООН будет говорить о необходимости скорейшей победы над Россией. И объяснять, почему война должна иметь справедливый конец для Украины, а помощь нашей стране - это вклад в стабильность и восстановление международного права.

Кроме того, Зеленский подчеркнет, что "окончание войны можно ускорить, если будет достаточное количество оружия для Украины".

Фото: Владимир Зеленский на Генассамблее ООН будет говорить о необходимости скорейшей победы над Россией (Getty Images)

В августе замглавы ОП Игорь Жовква говорил, что речь президента на Генассамблее ООН будет посвящена нескольким темам.

"Президент будет выступать в Генассамблее ООН, где будет говорить и о формуле мира, и о создании спецтрибунала, и о компенсационном механизме возмещения ущерба", - отметил он.

В кулуарах также пройдет ряд двусторонних встреч, в том числе с лидерами стран Глобального юга. Отметим, на сегодня точно известно о переговорах с польским президентом Анджеем Дудой и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица обращал внимание на то, что Зеленский в списке выступающих стоит в первой половине дня, и это отражает место и значение, которое Украина занимает в глобальных вопросах.

Он также отметил, что во время полномасштабной войны главной темой для Украины остается то, как остановить агрессию и привлечь Россию к ответственности, а также компенсировать ущерб. По его словам, на сегодня для многих стран остается открытым вопрос, как заставить ответить за преступление агрессии.

"Поэтому создание соответствующего механизма, трибунала также одна из главных тем, над которой работает руководство страны, МИД. И в зависимости от того, как будут развиваться переговоры, возможно, этот вопрос придется задавать и в ООН", - добавил он.

О чем говорил Зеленский в прошлом году

В прошлом году Владимир Зеленский обращался к мировым лидерам дистанционно. Его речь на 77-й сессии Генассамблеи ООН была посвящена формуле мира.

Обращение 22 сентября 2022 года проходило на фоне семи месяцев российского вторжения. Президент заявил, что против Украины совершено преступление, и она требует справедливого наказания для агрессора.

"Эта война не была спровоцирована нами. Мы провели 88 раундов переговоров в разных форматах, чтобы не допустить этой войны - это только за время с начала моего президентства и до 24 февраля. Но Россия не только не прекратила преступление агрессии, которое начало еще в 2014 году, а перевела его в полномасштабное вторжение. И у нас нет другого выбора, как защищаться. Мы это делаем", - отметил он.

В первой редакции украинской формулы мира была всего пять пунктов: наказание, защита жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности и решимость защищаться. Спустя пару месяцев на саммите G20 он представит формулу из 10 пунктов.

Примечательно, что онлайн-обращение могло и не состояться. Возможность обратиться дистанционно даже выносили на голосование, и выступление Зеленского поддержали 101 страна. Против проголосовали семеро - Беларусь, Куба, КНДР, Эритрея, Никарагуа, Россия и Сирия.

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Подробнее о поездке и планах президента читайте в материале "Зеленский едет в США: чего ждать от визита".