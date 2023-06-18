Зеленский высмеял заявление Путина об уничтоженных Patriot: все они есть, все сбивают ракеты

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что российские военные не уничтожили ни одну систему Patriot. Все системы ПВО работают на позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

По словам Зеленского, несмотря на все заявления, что якобы украинские Patriot уничтожены, все они сейчас на месте. Президент подчеркнул, что все системы ПВО работают и сбивают российские ракеты.

"Кто бы там в России не рассказывал, якобы наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни одного Patriot не уничтожено!", - подчеркнул президент.

Заявления Путина по поводу Patriot

В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме, 16 июня, Владимир Путин заявил, что российские войска якобы уничтожили 5 комплексов Patriot под Киевом.

В ответ на заявление Путина, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Российская Федерация вероятно не знает что такое Patriot и из чего он состоит.

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