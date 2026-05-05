Зеленский высмеял отключение интернета в Москве из-за парада Путина

20:19 05.05.2026 Вт
2 мин
"Цифровая блокада" не может скрыть правду
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский высмеял отключение интернета в Москве из-за подготовки к "празднованию" 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

"Хотя в Москве сейчас сложно получать новости из-за постоянных отключений интернета, но они все равно чувствуют, что теряют каждый день", - отметил президент.

Глава государства также приветствовал санкционный шаг Британии, которая применила ограничения в отношении 35 физических и юридических лиц. Они связаны с производством российских дронов и вербуют иностранных граждан для изготовления беспилотников и участия в войне против Украины.

"Россия должна чувствовать, что войну надо заканчивать", - подчеркнул Зеленский.

Последствия отключений интернета для россиян

Во вторник, 5 мая, Москва и Санкт-Петербург остались без мобильного интернета на фоне подготовки власти к "празднованию" 9 мая. В Москве и области интернет пропал около 08:00, в Петербурге проблемы наблюдались с 23:30 понедельника, 4 мая.

Во время отключения интернета в Москве не работал "белый список", в который входят сайты и сервисы, которые, по замыслу российских властей, должны работать, даже когда все остальные не открываются.

Вследствие ограничений в Москве возникли трудности с вызовом такси, а также оплатой парковки. В столице страны-агрессора из-за отключения мобильного интернета перестали работать некоторые банкоматы.

Напомним, Financial Times сообщило, что перебои с доступом к интернету в Москве могут быть связаны именно с мерами безопасности российского диктатора и защитой от возможных атак дронов.

Под ограничения попало и его окружение. В частности, поварам, охранникам и фотографам запретили пользоваться общественным транспортом и устройствами с доступом к интернету во время работы рядом с диктатором. Более того, в их домах устанавливают системы видеонаблюдения.

