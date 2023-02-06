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Зеленский выразил соболезнования Эрдогану из-за смертельных землетрясений в Турции

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Киев, Понедельник 06 февраля 2023 09:08
Зеленский выразил соболезнования Эрдогану из-за смертельных землетрясений в Турции Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Турции и ее лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану из-за землетрясения, которые привели к жертвам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.

"Я выражаю свои соболезнования президенту Эрдогану, жителям Турции и семьям погибших во время землетрясения, и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина готова помочь Турции побороть последствия стихии.

"Мы поддерживаем людей Турции в это тяжелое время. Мы готовы предоставить необходимую помощь для преодоления последствий стихии", - подчеркнул президент.

Напомним, Турцию всколыхнула серия землетрясений, в результате чего разрушены много домов, сообщается о сотнях жертв и пострадавших.

Подземные толчки нанесли ущерб также в Ливии и Сирии. Там зафиксированы разрушения зданий

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Владимир Зеленский Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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