Зеленский выразил соболезнования Эрдогану из-за смертельных землетрясений в Турции
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Турции и ее лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану из-за землетрясения, которые привели к жертвам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.
"Я выражаю свои соболезнования президенту Эрдогану, жителям Турции и семьям погибших во время землетрясения, и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что Украина готова помочь Турции побороть последствия стихии.
"Мы поддерживаем людей Турции в это тяжелое время. Мы готовы предоставить необходимую помощь для преодоления последствий стихии", - подчеркнул президент.
Напомним, Турцию всколыхнула серия землетрясений, в результате чего разрушены много домов, сообщается о сотнях жертв и пострадавших.
Подземные толчки нанесли ущерб также в Ливии и Сирии. Там зафиксированы разрушения зданий
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.