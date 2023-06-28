Зеленский решил провести встречу с бизнесом без олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 29 июня, проведет встречу с представителями бизнеса, который работает в стране.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

На встрече будут присутствовать не только руководители крупных компаний, но и представители деловых ассоциаций, в том числе Европейской бизнес ассоциации и Американской торговой палаты.

Такая встреча станет первой с февраля 2022 года. Тогда она состоялась за день до начала полномасштабного вторжения России. На ней присутствовали и олигархи, но на предстоящей встрече их не будет.

"Сейчас принято решение никого из олигархов не звать", - рассказал источник РБК-Украина.

Собеседник отметил, что на встрече планируется обсудить основные вопросы, которые волнуют бизнес, в том числе и налоговую реформу. Она может предусматривать снижение налогового давления уже после завершения войны с Россией.

"Нужно услышать, что именно сейчас волнует бизнес и что можно уже сделать, чтобы ему было легче работать", - добавил источник.

Напомним, в Украине подняли тарифы на свет для бизнеса почти в два раза. Нововведения начнут действовать уже с 1 июля.

Также мы писали, что согласно данным опросов, в Украине половина бизнеса заявляет о повреждении производственных мощностей из-за войны, которую начали россияне.