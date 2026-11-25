Первые прототипы украинской антибаллистической системы FREYJA должны появиться и пройти тестирование уже этой зимой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По словам главы государства, сейчас ключевым приоритетом остается ускорение поставок ракет от партнеров - в частности, для систем Patriot и других существующих комплексов ПВО.

В то же время, Украина параллельно работает над созданием собственной антибаллистической системы вместе со странами-партнерами и компаниями-участниками проекта.

"Уже начался процесс интеграции компонентов: нужно эффективно объединить все возможности участников программы FREYJA, чтобы эта система реально сработала. Работаем над этим. И этой зимой должны быть первые прототипы и тестирования", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что пока нет хороших новостей от США по ускорению поставок ракет - задержки продолжаются.

В рамках программы FREYJA продолжается работа над компонентами и другими техническими вопросами для долгосрочного усиления обороноспособности.

"Конечно, ключевое сейчас - это ускорить поставки ракет от партнеров. Ракет для "петриотов", ракет для других наших систем, которые нужны, которые могут помочь именно в это время", - подчеркнул он.