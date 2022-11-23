Зеленский требует срочно созвать Совбез ООН из-за российских ударов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве Совета безопасности ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры - это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления", - отметил он.

Обновлено от 19:20

Как пишут российские СМИ со ссылкой на заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, заседание по Украине запланировано на 23:00 по киевскому времени. Заявлено включение президента Владимира Зеленского.