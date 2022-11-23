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Зеленский требует срочно созвать Совбез ООН из-за российских ударов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский поручил направить запрос о созыве Совета безопасности ООН в связи с масштабными российскими ударами 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве Совета безопасности ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры - это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления", - отметил он.

Обновлено от 19:20

Как пишут российские СМИ со ссылкой на заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, заседание по Украине запланировано на 23:00 по киевскому времени. Заявлено включение президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что сегодняшними ракетными ударами Россия в очередной раз доказала, что является страной-спонсором терроризма.

В результате массированных ударов многие регионы остались без света. Подробнее читайте в материале РБК-Украина. Также известно о гибели не менее шести человек.

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