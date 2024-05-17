Зеленский об использовании западного оружия на территории РФ: это защита, а не наступление

"Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это - защита. Это так же, как превентивные санкции, о которых мы всем говорили перед полномасштабным вторжением. Это то же самое. Это предупреждение", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в приграничных территориях России, как и у Украины, есть "серая зона", где почти нет гражданских.

"И мало того, у них там такая же серая зона. У них там выселения людей и т.д. У них также на пограничных гражданских людей почти нет, с их стороны. По понятным причинам", - добавил президент.