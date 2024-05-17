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Зеленский об использовании западного оружия на территории РФ: это защита, а не наступление

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Возможность использования на территории России западного оружия, которое предоставляют Украине партнеры, - это не наступление. Речь идет о защите украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.

"Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это - защита. Это так же, как превентивные санкции, о которых мы всем говорили перед полномасштабным вторжением. Это то же самое. Это предупреждение", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в приграничных территориях России, как и у Украины, есть "серая зона", где почти нет гражданских.

"И мало того, у них там такая же серая зона. У них там выселения людей и т.д. У них также на пограничных гражданских людей почти нет, с их стороны. По понятным причинам", - добавил президент.

 

Предыстория

Напомним, что ряд партнеров Украины выступают против того, чтобы предоставленное украинской армии оружие использовалось для ударов по территории России. В частности, в США выступают за то, чтобы американское оружие было применено только в пределах Украины.

Пентагон подчеркнул, что позиция Вашингтона не изменилась. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама решает, как воевать, добавив, что США не поощряют удары за пределами Украины.

Добавим, что в Британии не против того, чтобы их оружие можно было использовать для ударов по России. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

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