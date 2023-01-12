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Зеленский отметил военных двух бригад за удержание Соледара

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Киев, Четверг 12 января 2023 22:35
Зеленский отметил военных двух бригад за удержание Соледара Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский отметил военных двух бригад, которые удерживают позиции в Соледаре и наносят потери российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Особенно сегодня хочу отметить десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери", - заявил он.

Напомним, что, защищая Соледар, наши воины не дают врагу прорвать оборону. В то же время, серьезность амбиций обеих сторон покажут следующие крупные операции.

Кроме того, в Соледаре продолжаются ожесточенные бои, однако ВСУ и дальше контролируют ситуацию.

Добавим, что накануне украинский военный сообщил, что ситуация в Соледаре очень сложная и следующие 24 часа будут критическими.

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