Зеленский отметил успех переговоров с США: базовые детали почти готовы

"Первый вице-премьер-министр Свириденко докладывала сегодня об этом. Базовые юридические вещи почти доработаны, и дальше, если все будет двигаться так же быстро и конструктивно, соглашение даст экономические результаты обеим нашим странам: и Украине, и Америке", - рассказал Зеленский.

Соглашение о редкоземах

В феврале Украина и США планировали подписать рамочное соглашение по редкоземельным недрам, но этого не произошло из-за конфликта между президентами Зеленским и Трампом во время встречи 28 февраля в Белом доме.

После этого США прислали обновленный проект соглашения, который касается добычи полезных ископаемых. По словам министра финансов США Скотта Бессента, новый документ является полноценным соглашением - это подтвердил и Зеленский.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от соглашения по редкоземельным металлам. Однако после этого в США состоялись технические переговоры между Вашингтоном и Киевом по соглашению.

А вот вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко сегодня рассказала о важном прогрессе в переговорах с США по соглашению по недрам. Это включает создание фонда для инвестиций в восстановление Украины.

В то же время заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что Украина и Соединенные Штаты Америки работают над соглашением по редкоземельным металлам. Стороны стремятся подвести промежуточный результат переговоров уже на этой неделе.

"Мы хотим зафиксировать прогресс совместным заявлением или меморандумом о намерениях, чтобы отразить на письме наши достижения. Это важно, ведь у общественности есть много вопросов, а когда много вопросов, начинают появляются разные слухи... Поэтому мы рассчитываем, сегодня возможно даже какой-то документ будет подписан", - отметил он.