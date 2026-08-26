Зеленский отметил директора Приднепровской ТЭС ДТЭК наградой "Национальная легенда Украины"
Президент Владимир Зеленский вручил ежегодную награду "Национальная легенда Украины" военным и гражданским, которые своим трудом укрепляют и защищают страну. Среди лауреатов - директор Приднепровской ТЭС ДТЭК Анатолий Боричевский.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании ДТЭК.
"Национальная легенда Украины": отличие для энергетиков
Церемония награждения прошла с участием президента и первой леди Елены Зеленской. Награду получили военнослужащие, медики, энергетики, художники, спортсмены, журналисты и другие украинцы, а также иностранцы, которые внесли весомый вклад в поддержку и защиту Украины.
В частности, среди награжденных - директор Приднепровской ТЭС ДТЭК Анатолий Боричевский, который более 30 лет работающий в энергетике.
"Это отличие об энергетиках, которые ежедневно восстанавливают поврежденное оборудование, включают в сеть энергоблоки и обеспечивают свет для страны. О ремонтниках, шахтерах и машиностроителях, на которых держится энергосистема. Я считаю, что сегодня эти люди являются национальной легендой Украины", - сказал Боричевский.
По его словам, каждый, кто остается на своем месте и выполняет работу, несмотря на обстрелы и опасность, является национальной легендой.
"Поэтому эту награду я принимаю от имени всей нашей команды", - добавил директор Приднепровской ТЭС.
Анатолий Боричевский получил награду "Национальная легенда Украины" (фото: dtek.com)
Ремонты под обстрелами и эвакуация Кураховской ТЭС
В ДТЭК подчеркнули, что особое значение опыт и работа Анатолия Боричевского приобрели во время полномасштабной войны, когда он возглавлял Кураховскую ТЭС - одну из теплоэлектростанций, расположенных ближе всего к линии фронта.
Она постоянно подвергалась российским обстрелам, разрушениям и остановкам. Несмотря на это, энергетики восстанавливали поврежденное оборудование и возвращали ТЭС к работе.
Когда из-за приближения фронта спасти станцию уже было невозможно, под руководством Боричевской энергетики была проведена беспрецедентная операция по эвакуации ее оборудования.
Под угрозой обстрелов без железнодорожного сообщения специалисты демонтировали критически важные узлы весом в десятки тонн и вывозили их автомобильным транспортом, чтобы ускорить восстановление на других станциях.
Напомним, ранее министр энергетики Денис Шмыгаль наградил 40 шахтеров и энергетиков ДТЭК за подготовку к зиме.