Зеленский отметил директора Приднепровской ТЭС ДТЭК наградой "Национальная легенда Украины"

Президент Владимир Зеленский вручил ежегодную награду "Национальная легенда Украины" военным и гражданским, которые своим трудом укрепляют и защищают страну. Среди лауреатов - директор Приднепровской ТЭС ДТЭК Анатолий Боричевский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании ДТЭК.

"Национальная легенда Украины": отличие для энергетиков

Церемония награждения прошла с участием президента и первой леди Елены Зеленской. Награду получили военнослужащие, медики, энергетики, художники, спортсмены, журналисты и другие украинцы, а также иностранцы, которые внесли весомый вклад в поддержку и защиту Украины.

В частности, среди награжденных - директор Приднепровской ТЭС ДТЭК Анатолий Боричевский, который более 30 лет работающий в энергетике.

"Это отличие об энергетиках, которые ежедневно восстанавливают поврежденное оборудование, включают в сеть энергоблоки и обеспечивают свет для страны. О ремонтниках, шахтерах и машиностроителях, на которых держится энергосистема. Я считаю, что сегодня эти люди являются национальной легендой Украины", - сказал Боричевский.

По его словам, каждый, кто остается на своем месте и выполняет работу, несмотря на обстрелы и опасность, является национальной легендой.

"Поэтому эту награду я принимаю от имени всей нашей команды", - добавил директор Приднепровской ТЭС.

Анатолий Боричевский получил награду "Национальная легенда Украины" (фото: dtek.com)

Ремонты под обстрелами и эвакуация Кураховской ТЭС

В ДТЭК подчеркнули, что особое значение опыт и работа Анатолия Боричевского приобрели во время полномасштабной войны, когда он возглавлял Кураховскую ТЭС - одну из теплоэлектростанций, расположенных ближе всего к линии фронта.

Она постоянно подвергалась российским обстрелам, разрушениям и остановкам. Несмотря на это, энергетики восстанавливали поврежденное оборудование и возвращали ТЭС к работе.

Когда из-за приближения фронта спасти станцию ​​уже было невозможно, под руководством Боричевской энергетики была проведена беспрецедентная операция по эвакуации ее оборудования.

Под угрозой обстрелов без железнодорожного сообщения специалисты демонтировали критически важные узлы весом в десятки тонн и вывозили их автомобильным транспортом, чтобы ускорить восстановление на других станциях.