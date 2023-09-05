Зеленский побывал в расположении 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Он встретился с командующим Сухопутными войсками ВСУ, командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александром Сырским и заслушал доклады об оперативной обстановке в зоне ответственности ОТУ "Лиман" и ОТУ "Соледар".

Президент обстоятельно обсудил с комбатами проблемные вопросы и потребности подразделений. В частности, обеспечение артиллерийскими снарядами, ракетами для фронтовых систем ПВО, эвакуационным транспортом и средствами РЭБ.

Зеленский отметил, что по итогам их разговоров возникли дополнительные вопросы для Ставки верховного главнокомандующего.

Фото: Зеленский посетил украинских военных на Бахмутском направлении (president.gov.ua)

Кроме того, президент наградил воинов, которые входят в состав ОСУО "Хортица", орденами Богдана Хмельницкого І-ІІІ степеней, "За мужество" ІІ-ІІІ степеней и орденами княгини Ольги за самоотверженность в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Имею честь сегодня присутствовать здесь и поблагодарить вас от сердца, от всего украинского народа за вашу крепость, за то, что вы защищаете наше государство, наши границы. За вашу жизнь, которую вы вместе со своими собратьями отдаете за каждый клочок нашей родной независимой земли. Благодарен за каждый день. Хочу пожелать вам здоровья и победы", - сказал президент во время вручения наград.

Поездки Зеленского в Донецкую область

Отметим, что президент уже не раз посещал Донецкую область, где продолжаются активные боевые действия.

Зеленский прибыл в Донецкую область вчера. Он пообщался с военными о поставках боеприпасов и вооружения, в частности беспилотников и антидроновых средств.

До этого президент был в Донецкой области 14 августа. Тогда он встретился с солдатами нескольких бригад и хотел узнать о точечных проблемах каждого подразделения.

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