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Зеленский посетил украинских военных в Донецкой области

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Там он пообщался с украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.

По его словам, в ходе визита он встретился с бригадами, которые защищают Украину в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Президента сопровождали командующий морской пехоты и ОТУ "Донецк" Юрий Содоль и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

"Важные доклады, проблемные вопросы, поставки, нуждающиеся в наращивании, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов", - написал Зеленский. 

Он пообщался солдатами восьми бригад, в том числе с командирами, насчет проблемных вопросов. Комбриги чаще всего вспоминали растущую потребность в БПЛА и антидроновых средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и недостаток отдельных типов боеприпасов.

В то же время Зеленский и военные обсудили создание вспомогательной системы обеспечения бригад, которая возьмет на себя менеджерские функции и высвободит время командиров для боевой работы.

Глава государства в ходе поездки присвоил звание Героя Украины командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ, подразделение которого обороняло Мариуполь. Также ордены Богдана Хмельницкого I-III степеней, "За мужество" III степени и княгини Ольги III степени получили защитники и защитницы, которые проявили личное мужество. 

 

Фото: Зеленский наградил украинских военных (president.gov.ua)

Поездки Зеленского в Донецкую область

Напомним, президент Владимир Зеленский уже неоднократно посещал Донецкую область, где продолжаются активные боевые действия. 

Последний такой визит состоялся 14 августа. Глава государства встретился тогда с солдатами нескольких бригад. Он хотел узнать точечные проблемы каждого из подразделений. 

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