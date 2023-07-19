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Россияне обстреляли многоэтажку в Очакове: есть раненые

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Очаков, Среда 19 июля 2023 20:23
Россияне обстреляли многоэтажку в Очакове: есть раненые Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 19 июля, обстреляли Очаков в Николаевской области. В результате вражеской атаки есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

"Очередной террор города Очаков Николаевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз пострадала жилая пятиэтажка в центре города.

Фото: Последствия обстрела (t.me/s_shayhet)

"Есть раненые, но угрозы их жизни нет. Полиция и ГСЧС области работают на месте происшествия", - добавил Шайхет.

Удары РФ по Очакову и Николаевской области

Город Очаков в Николаевской области расположен на северном берегу Днепровско-Бугского лимана, он регулярно подвергается вражеским обстрелам. По словам главы полиции Николаевской области Сергея Шайхета, оккупанты периодически обстреливают город, применяя РСЗО.

В конце мая оккупанты трижды обстреляли город Очаков Николаевской области. Враг снова попал по жилым домам и важной инфраструктуре, ранен один человек.

Также ночью во время массированной атаки по Украине российские оккупанты атаковали курортную зону в районе Коблево Николаевской области. Два человека получили ранения.

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