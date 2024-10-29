Зеленский посетил Исландию, а в Грузии начались протесты после выборов: новости за 28 октября

Война России против Украины: последние новости

Войска РФ в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". В Сумской области враг попал по энергетическим объектам критической инфраструктуры.

Взрывная ночь была в Крыму, на оккупированном полуострове раздавалось около 30 взрывов в разных районах.

Левая оппозиция побеждает на выборах в Литве: изменится ли поддержка Украины

Официальные данные показали, что левоцентристская группировка лидирует с 52 местами в ассамблее из 141 члена. Правящая партия "Союз отечества" занимает второе место с 28 местами.

По предварительным официальным данным, партия "За Литву" имела все шансы получить 14 мест в парламенте, а Союз фермеров и зеленых – восемь мест.

Российские войска продвинулись во Временном Яру, - британская разведка

Российские войска, скорее всего, пересекли канал в южной части Временного Яра и приблизились к границам города.

В центральной части района канала русские войска, скорее всего, добились ограниченного продвижения к западу от канала в восточной части Временного Яра.

Однако, по данным британской разведки, в центральной и северной части района канала по-прежнему идут упорные бои, и российские войска не смогли закрепиться в этих районах.

Радиодиктант "Магия голоса" опубликован. Проверить свой текст может каждый

Текст для самостоятельной проверки Всеукраинского радиодиктанта национального единства 2024 под названием "Магия голоса" традиционно обнародовали на сайте "Украинское радио" в понедельник, 28 октября.

В этом году текст для радиодиктанта написала украинская писательница, литературовед, преподавательница и активистка Оксана Забужко. Он был посвящен 100-летию "Украинского радио" (которое будут отмечать 16 ноября).

В Финляндии арестовали российские активы по иску "Нефтегаза Украины"

Окружной суд города Хельсинки наложил арест на отдельные активы, принадлежащие России на территории Финляндии по иску НАК "Нефтегаз Украины". Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.

Это первый публично известный успешный арест активов вне Украины на выполнение арбитражного решения по делам по искам украинских компаний в Россию относительно экспроприации имущества в АР Крым в 2014 году. Он является промежуточным шагом по пути к фактическому взысканию активов в пользу группы "Нафтогаз".

РФ усугубляет энергетический террор. В "Энергоатоме" заявили об угрозе Хмельницкой АЭС

28 октября российский беспилотник типа Shahed пролетел критически вблизи одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как отмечает "Энергоатом", с наступлением осенне-зимнего периода россияне усугубляют энергетический террор украинских АЭС, а также создают новые риски для безопасной эксплуатации атомных объектов.

Выборы в Грузии: все оппозиционные партии объявили бойкот новому парламенту

Лидер партии "Хухаря за Грузию" Георгий Гахария заявил, что его партия не намерена участвовать в работе новоизбранного парламента. Таким образом, вся прошедшая в парламент оппозиция объявила бойкот.

Ускорит доставку в ТЦК. Кабмин утвердил усиление военного учета, - Умеров

Как рассказал глава Минобороны Рустем Умеров, теперь ТЦК, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему.

Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы.

На Запорожское направление опрокинут дополнительное оружие и технику, - Сырский

Главнокомандующий Александр Сырский отметил, что в Запорожском направлении враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

"В таких условиях наша главная задача – усилить оборону войск на наиболее сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны", – написал он.

Зеленский впервые прибыл в Исландию и назвал цель визита

Президент Украины Владимир Зеленский 28 октября впервые прибыл с рабочим визитом в Исландию. Цель его визита – поддержка плана победы Украины.

"Впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом. Приму участие в четвертом саммите Украина - Северная Европа и проведу двусторонние переговоры с его участниками: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции", - написал Зеленский.

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