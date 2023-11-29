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Зеленский посетил Херсон

Среда 29 ноября 2023 19:04
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Зеленский посетил Херсон Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон в среду, 29 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Президент опубликовал видео своего визита в деоккупированный год назад город Херсон. На видео видно, что президент посетил больницу, пообщался с врачами.

Также он проверил наибольшее укрытие в городе - он оборудован для пребывания 250 человек во время воздушной тревоги. Заслушал доклад руководителя Херсонской ОВ Александра Прокудина по ремонту и реконструкции укрытий в регионе.

Перед приездом в Херсон Зеленский посетил Николаевскую область, где принял участие в презентации проектов, реализуемых в рамках патроната Дании над регионом. Он отметил, что программа патроната над регионом является примером успеха и демонстрирует другим странам, что еще можно сделать.

Визит Зеленского

Напомним, сегодня, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одесскую область. Глава государства провел совещание с военными, обсудил ситуацию в Черном море, защиту "зернового коридора" и усиление противовоздушной обороны.

Обстрелы Херсона

Российские войска постоянно обстреливают Херсон. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

К примеру, 19 ноября, в результате обстрела Херсона пострадали четверо взрослых и один ребенок. А 18 ноября, в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Вчера сообщалось, что российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Ранения получила пожилая женщина, которая во время атаки была во дворе своего дома.

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