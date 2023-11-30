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Зеленский посетил Харьков и встретился с местными школьниками

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 ноября, приехал в Харьков. Он встретился со школьниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

По его словам, он встретился со школьниками, которые из-за постоянных российских обстрелов вынуждены учиться на одной из станций метро. 

Президент поблагодарил учителей за то, что война не остановила их и они продолжают нести знания детям. Также Зеленский заявил, что благодарен детям за оптимизм и любовь к Украине. 

"Заботиться друг о друге, оставаться сильными, объединенными, не терять веру в Украину - все это очень важно для будущего нашего государства", - добавил он. 

Поездка Зеленского по Украине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже со вчерашнего дня находится в поездке по Украине. 

Он уже успел посетить Одессу, Николаев и Херсон. В частности, в Херсоне президент провел совещание с военными и согласовал цели

Также глава государства сегодня, 30 ноября, был на Купянском направлении и общался с военными

 

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