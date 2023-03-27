Зеленский посетил Днепропетровскую область вслед за Запорожской

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 марта, приехал в Днепропетровскую область. В частности, он посетил Никопольский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.

"В Днепропетровской области посетил Никопольский район, который постоянно подвергается вражеским обстрелам. Обсудил последствия террористических ударов по Никополю, Марганцу и другим населенным пунктам региона", - написал Зеленский.

По его словам, около 5 тысяч зданий в районе были повреждены, среди них медицинские и образовательные учреждения. Пострадавшим предоставляют необходимую помощь.

"Спасибо каждому, кто работает ради восстановления и возвращения нормальной жизни нашим людям! Все отстроим и восстановим", - добавил президент.