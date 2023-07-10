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Зеленский посетит в среду саммит НАТО в Вильнюсе, - Bloomberg

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Ожидается, что он прибудет в литовскую столицу в среду, 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

"Зеленский отправится в Вильнюс, чтобы лично встретиться с лидерами НАТО на саммите военного альянса, к которому стремится присоединиться его страна, сообщают источники", - написала она.

При этом отмечается, что визит президента Украины стоит ожидать 12 июля.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Вильнюский саммит Североатлантического альянса состоится уже 11 и 12 июля. Украина на встрече лидеров оборонного блока хочет получить приглашение присоединиться к НАТО после войны. При этом генсек Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины.

К тому же, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Североатлантического альянса.

По данным издания Politico, группа западных союзников в НАТО в последнюю минуту проводит переговоры о завершении подготовки декларации по гарантиям безопасности для Украины перед саммитом. Тем временем Financial Times отмечает, что на саммите, вероятно, примут своеобразную многостороннюю декларацию по отдельным обязательствам стран по Украине.

Детальнее об ожиданиях от саммита и отважатся ли союзники пригласить воюющую страну в НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

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