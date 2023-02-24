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Зеленский отстранил от должности главу Шосткинской райгосадминистрации

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский решил отстранить от должности главу Шосткинской районной государственной администрации Виктора Губенко. Чиновнику ранее объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Как отмечается в документе, такое решение было принято на основании статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины (отстранение от должности человека, которого подозревают в совершении преступления).

Отметим, ранее в Сумской областной прокуратуре заявляли, что о подозрении было сообщено главе одной из райгосадминистраций региона. Он, вероятно, воспользовался своей должностью и, не имея оснований, под видом национализации изъял 41 российский железнодорожный вагон, в котором перевозили дизтопливо и сжиженный газ украинских компаний.

Изъятым имуществом чиновник распорядился по своему усмотрению. В результате таких действий главы районной военной администрации украинские компании понесли убытки на общую сумму 27 миллионов 760 тысяч гривен.

Местные СМИ тогда сообщали о том, что речь идет о главе Шосткинской райгосадминистрации Губенко.

Напомним, ранее стало известно, что руководителя подразделения Министерства обороны Украины подозревают в завладении средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге.

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Владимир ЗеленскийСумская область