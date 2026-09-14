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Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора

17:14 14.09.2026 Пн
2 мин
Ранее Кравченко подписал подозрение директору НАБУ
aimg Иван Носальский
Фото: Руслан Кравченко (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генпрокурора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

"Отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности генерального прокурора", - сказано в указе.

В тексте документа уточняется, что такое решение глава государства принял в соответствии со 2 ст. 11 Закона Украины о военном положении. Законодательство о правовом режиме военного положения дает президенту полномочия отстранять от должности лиц, назначение и увольнение которых входит в его компетенции или согласовывается им.

Скандал с Кравченко

Напомним, ранее НАБУ и САП обнародовали детали громкого расследования, которое прозвали "Карфаген". Как выяснилось, один из топ-чиновников Офиса генпрокурора мог "крышевать" мошеннические колл-центры, которые выманивали деньги у людей.

Главным фигурантом дела стал замначальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива.

На пленках, которые обнародовали НАБУ и САП, также фигурировал генпрокурор Руслан Кравченко. В частности, Кропива якобы организовывал перелет сожительницы Кравченка в Испанию незадолго до того, как туда в командировку должен был поехать генпрокурор.

7 сентября стало известно, что Кравченко подал в отставку, но для полноценного увольнения такое решение должна поддержать Рада.

Сегодня, 14 сентября, Кравченко неожиданно подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. К тому же он сбежал за границу.

Детальнее о скандале - в материале РБК-Украина.

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