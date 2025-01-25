Зеленский отреагировал на остановку Госдепом США внешней помощи на 90 дней

Решение Трампа по иностранной помощи

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о временном приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

В Пентагоне заявили, что это не касается военной помощи Украине.

24 января Госдепартамент США издал распоряжение о "прекращении работы" существующей международной помощи и приостановить новую. Для Украины заморозили некоторую гуманитарную помощь.

Кроме того, по сообщению The New York Times, в США приостановили ряд программ для приема иммигрантов, в том числе и украинских беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.