Зеленский отреагировал на заявление Уиткоффа о "референдумах": совпадает с месседжами Кремля

Заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о "референдумах" России на оккупированных территориях Украины совпадает с месседжами Кремля.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.
"Вы знаете мое отношение. Я считаю, что есть большие минусы, а есть и плюсы в этой тематике. К сожалению, много информации, которую распространяют те или иные люди и персона, о которой вы сказали (Уиткофф - ред.). Его месседжи к сожалению очень сильно совпадают с месседжами официального Кремля", - сказал Зеленский.
Он напомнил, что неоднократно эти месседжи относительно "референдума" уже звучали.
"Мы все знаем, что никаких реальных законодательных оснований, чтобы проводить референдумы не было. Второе - никто не может легитимизировать эти референдумы, потому что они были под дулом оружия. Третье - мертвые души и полно доказательств того, кто там голосовал, кто не голосовал. Все знают, что никаких референдумов законных не было и никто их в мире не признает", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что это российский месседж и "есть некоторые голоса в США на высоком уровне, которые распространяют эту информацию, что эти земли когда-то были российскими".
По его мнению, Уиткофф очень много времени провел в диалоге с российским диктатором Владимиром Путиным. Но в этом есть плюсы.
"Когда нет доверия вообще к человеку, то ты не веришь ни одному слову и это то, что будет происходить в отношениях между США и россиянами. Потому что они говорили Уиткоффу и о безусловном прекращении огня, что они хотят окончания войны. Все уже видят, что безусловного прекращения огня не получилось, потому что россияне не хотят. Даже эти договоренности, о которых мы сейчас говорили относительно неба и моря и гуманитарного направления, обмена. Все равно они вставили свою агропромышленную продукцию", - добавил президент.
Он отметил, что все понимают, что "США хотят принести результат, который нужен Трампу, и недоверия к россиянам из-за этого с каждым днем будет больше".
Напомним, недавно в интервью Такеру Карлсону спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что якобы "самой большой проблемой" в полномасштабной войне в Украине, является "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других (региона - ред.)".
По его словам, эти территории якобы являются "русскоязычными" и там проводились "референдумы", во время которых "большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России".
Позже спецпредставитель президента США начал оправдываться, что он просто определял суть проблемы и не стал "ни на одну сторону".
После таких заявлений председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко раскритиковал слова Уиткоффа и заявил, что Трамп должен отозвать его с должности.
В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс вступился за Уиткоффа.
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