Зеленский отреагировал на требования РФ вернуть "российских детей" и "жителей Курской области"

Украине не известно о наличии у нее "русских детей". Москва часто использует подобные заявления в качестве попытки давить в ответ на действия Киева на международной арене.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина.
Как рассказывал заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин, российская сторона во время последних переговоров в Стамбуле подняла вопрос возвращения "российских детей", которые якобы остаются на территории Украины или же были вывезены в страны Европейского союза (ЕС).
"И мы не просто поставили этот вопрос, а передали украинской стороне список детей, которые находятся соответственно в Украине и в странах ЕС, это около 20 человек", - заявил он.
В частности, после последних переговоров глава российской делегации Владимир Мединский обвинил Украину в том, что она якобы "не выполнила условие "меморандума" по возвращению всех "жителей Курской области".
По словам Зеленского, с вопросом о так называемых "русских детях" и "жителях Курской области" необходимо разбираться.
Он пояснил, что "русских детей" в Украине нет и вообще эти требования России являются каким-то новым треком, который уже не вызывает удивления, поскольку Кремль систематически запускает подобные кампании в ответ на действия Украины.
Например, как напомнил президент, после того, как Киев поднял тему нелегитимности диктатора Владимира Путина, в Москве начали распространять тезисы о якобы нелегитимности самого президента Украины. Аналогично, когда украинская сторона обратила внимание на то, что россияне не забирают тела своих погибших, РФ внезапно активизировала тему обмена тел - хотя раньше эти процессы происходили без лишней огласки.
"А сейчас, видите, они поняли, что они передали нам "русских" (тела, - ред.), и потом поняли, что это давление уже работает против них. Хотя они проговаривали этот вопрос. Безусловно, обмен телами - это важно, важно возвращать своих", - добавил он.
В течение последних месяцев Украина и Российская Федерация (РФ) провели уже три раунда переговоров. Последняя встреча состоялась 23 июля на территории Турции. Перед началом диалога глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова помочь с мониторингом прекращения огня в Украине.
Все детали о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.
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