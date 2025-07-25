Зеленский отреагировал на требования РФ вернуть "российских детей" и "жителей Курской области"

Требования России вернуть "детей" и "жителей Курской области"

Как рассказывал заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин, российская сторона во время последних переговоров в Стамбуле подняла вопрос возвращения "российских детей", которые якобы остаются на территории Украины или же были вывезены в страны Европейского союза (ЕС).

"И мы не просто поставили этот вопрос, а передали украинской стороне список детей, которые находятся соответственно в Украине и в странах ЕС, это около 20 человек", - заявил он.

В частности, после последних переговоров глава российской делегации Владимир Мединский обвинил Украину в том, что она якобы "не выполнила условие "меморандума" по возвращению всех "жителей Курской области".

Что говорит Зеленский

По словам Зеленского, с вопросом о так называемых "русских детях" и "жителях Курской области" необходимо разбираться.

Он пояснил, что "русских детей" в Украине нет и вообще эти требования России являются каким-то новым треком, который уже не вызывает удивления, поскольку Кремль систематически запускает подобные кампании в ответ на действия Украины.

Например, как напомнил президент, после того, как Киев поднял тему нелегитимности диктатора Владимира Путина, в Москве начали распространять тезисы о якобы нелегитимности самого президента Украины. Аналогично, когда украинская сторона обратила внимание на то, что россияне не забирают тела своих погибших, РФ внезапно активизировала тему обмена тел - хотя раньше эти процессы происходили без лишней огласки.

"А сейчас, видите, они поняли, что они передали нам "русских" (тела, - ред.), и потом поняли, что это давление уже работает против них. Хотя они проговаривали этот вопрос. Безусловно, обмен телами - это важно, важно возвращать своих", - добавил он.