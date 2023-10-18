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Зеленский отреагировал на удар по дому в Запорожье: российский террор должен проиграть

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский ракетный удар по жилому дому в Запорожье продолжением страной-агрессором своей тактики террора - войны с мирным населением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому - обычной пятиэтажке. Разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут находиться люди", - рассказал президент

В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы, добавил он.

Зеленский выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора.

"Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать. Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть", - подчеркнул президент.

Место происшествия в Запорожье - дом, по которому попала российская ракета (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Ракетный обстрел Запорожья 18 октября

Этой ночью войска РФ выпустили по Запорожью шесть ракет, тип которых еще устанавливается  - одна из них попала в многоэтажный жилой дом в центральной части города. В результате атаки погибли два человека, еще трое были травмированы.

Как рассказал и.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев, в результате удара дом был разрушен. Глава Запорожской военной администрации Юрий Малашко уточнил, что в результате ночного удара по Запорожью ранения получили мужчины 25 и 29 лет, а также 48-летняя женщина. Погибшие - двое мужчин.

Профильные службы эвакуировали около 50 жильцов попавшего под ракетный обстрел дома.

Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться еще трое жильцов дома.

Ранее в полиции показали видео спасения человека из-под завалов запорожской многоэтажки.

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Владимир ЗеленскийЗапорожьеракетный удар