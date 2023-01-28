Зеленский отреагировал на теракт в Иерусалиме и гибель украинки

Украина разделяет боль израильского народа и считает, что террору не должно быть места в современном мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста. Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине", - добавил президент.

Напомним, вчера в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, в результате инцидента семь человек погибли. Вероятный нападавший был застрелен.

Также сегодня стало известно, что в Иерусалиме вторично за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован". Нападающий ранил двух человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.