RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Зеленский отреагировал на попытки России "разморозить" активы в Европе

19:56 17.10.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Россия не оставляет попыток "разморозить" собственные активы в Европе, однако Брюссель контролирует ситуацию.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина.

По словам главы государства, он осознает, что угроза "разморожения" российских активов все-таки существует - ее нельзя игнорировать.

Несмотря на это, страны Европейского союза продолжат делать все возможное, чтобы этого не произошло.

Также Зеленский отреагировал на данные СМИ о том, что США предложили странам ЕС "разморозить" часть российских активов, чтобы попытаться возобновить мирные переговоры.

По убеждению главы государства, европейские союзники понимают, чего действительно добивается Москва и не позволят Кремлю реализовать его новый план.

"Мы проговорили детали с европейцами. Это сегодня полностью под контролем Европы, а значит, сегодня это в безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что команда президента США Дональда Трампа предложила странам Европы "разморозить" часть российских активов.

Американские политики утверждают, что это якобы поможет возобновить мирные переговоры.

В Белом доме предлагают передать средства в механизм под контролем Вашингтона.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как на эту идею отреагировал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныРоссийская Федерация