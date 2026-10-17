Зеленский отреагировал на попытки России "разморозить" активы в Европе

Россия не оставляет попыток "разморозить" собственные активы в Европе, однако Брюссель контролирует ситуацию.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина.
По словам главы государства, он осознает, что угроза "разморожения" российских активов все-таки существует - ее нельзя игнорировать.
Несмотря на это, страны Европейского союза продолжат делать все возможное, чтобы этого не произошло.
Также Зеленский отреагировал на данные СМИ о том, что США предложили странам ЕС "разморозить" часть российских активов, чтобы попытаться возобновить мирные переговоры.
По убеждению главы государства, европейские союзники понимают, чего действительно добивается Москва и не позволят Кремлю реализовать его новый план.
"Мы проговорили детали с европейцами. Это сегодня полностью под контролем Европы, а значит, сегодня это в безопасности", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что команда президента США Дональда Трампа предложила странам Европы "разморозить" часть российских активов.
Американские политики утверждают, что это якобы поможет возобновить мирные переговоры.
В Белом доме предлагают передать средства в механизм под контролем Вашингтона.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как на эту идею отреагировал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.