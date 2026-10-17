Зеленский отреагировал на попытки России "разморозить" активы в Европе

По словам главы государства, он осознает, что угроза "разморожения" российских активов все-таки существует - ее нельзя игнорировать.

Несмотря на это, страны Европейского союза продолжат делать все возможное, чтобы этого не произошло.

Также Зеленский отреагировал на данные СМИ о том, что США предложили странам ЕС "разморозить" часть российских активов, чтобы попытаться возобновить мирные переговоры.

По убеждению главы государства, европейские союзники понимают, чего действительно добивается Москва и не позволят Кремлю реализовать его новый план.

"Мы проговорили детали с европейцами. Это сегодня полностью под контролем Европы, а значит, сегодня это в безопасности", - подчеркнул Зеленский.