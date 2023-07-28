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Зеленский отреагировал на скандал с нардепом, который отдыхал на Мальдивах

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Глава государства отреагировал на скандал с народным депутатом Юрием Аристовым, который "прославился" отдыхом на Мальдивах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Гарант конституции отметил, что считает решение парламента досрочно прекратить полномочия нардепа Юрия Аристова справедливым. А намерение любого чиновника уехать куда-то за границу следует проверять до секунды.

"Сегодня минус один депутат Верховной Рады Украины. Справедливо. Если кто очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет", - сказал президент Украины.

Скандал с Аристовым

Журналистам стало известно, что заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Юрий Аристов в июле отдыхал с семьей в роскошном 5-звездочном отеле на Мальдивах. Стоит отметить, что стоимость проживания там стоит не менее 100 тысяч гривен в сутки для двух человек.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что потребует лишения мандата Аристова. Впоследствии нардеп сам написал заявление.

Сегодня, 27 июля Генпрокурор сообщил о подозрении народному депутату по внесении должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы.

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Владимир ЗеленскийдепутатиВерховная рада