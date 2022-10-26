Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Днепра: пообещал справедливое возмездие

Он отметил, что украинцы не простят террор, который против них развернула Россия.

"Сегодня произошел очередной ракетный удар. В результате в Днепре погибли два человека. Среди них беременная женщина. Трое пострадавших госпитализированы. Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным", - говорится в заявлении.

Напомним, во вторник, 25 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате произошел пожар на АЗС.

Также утром 10 октября в Днепре прогремели несколько взрывов. Над городом вздымается дым.

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