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Зеленский отреагировал на принятие закона о е-декларациях без важной поправки

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский должен проконсультироваться с профильным министром перед тем, как принимать решение о законе о возобновлении электронного декларирования в Украине.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

У президента спросили, будет ли он подписывать закон об электронных декларациях в том виде, в каком за него проголосовали нардепы.

"Я должен сначала провести консультации со Стефанишиной (вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - ред.) и затем решать подписывать или накладывать вето", - ответил Зеленский.

Закон о е-декларациях

В 2022 году НАПК заявило, что во время военного положения должностным лицам не обязательно подавать декларации. Однако страны G7 неоднократно обращались к властям Украины с призывом возобновить декларирование доходов депутатов и чиновников.

Зеленский также потребовал от депутатов принятия закона, который является одним из критериев для вступления Украины в ЕС.

Вчера Верховная Рада поддержала возобновление электронного декларирования, но провалила главную поправку - об открытии деклараций. Поэтому реестр будет закрытым, а информация о состоянии чиновников будет непубличной еще год, если Зеленский подпишет закон в таком виде.

После этого глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия объяснил, почему декларации не сделали публичными сразу.

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Владимир ЗеленскийЭлектронное декларирование