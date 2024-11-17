Зеленский отреагировал на сообщение о разрешении от США, Британии и Франции бить ракетами по РФ

Разрешение США на дальнобойные удары

Ранее сегодня западные СМИ сообщили, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России.

Следом за США разрешение на дальнобойные удары ВСУ по территории Российской Федерации дали Франция и Британия. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина .

РБК-Украина сообщало, чтоУкраина может ударить ракетами ATACMS по России уже в ближайшие дни .

Напомним, что Украина в течение последних месяцев неоднократно обращалась к США и партнерам с просьбой разрешить использовать их вооружение для ударов по российским военным объектам, расположенным далеко от украинских границ. Однако ранее Вашингтон осторожно относился к таким запросам.

Однако за два месяца до инаугурации Дональда Трампа Байден все же решил согласиться с этой просьбой Украины.

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