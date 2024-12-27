Зеленский отреагировал на падение азербайджанского самолета в Казахстане

Зеленский обратил внимание, что сейчас появляется все больше деталей катастрофы рейса "Азербайджанских авиалиний". Глава государства выразил сочувствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу.

Президент подчеркнул, что каждая человеческая жизнь является ценной и каждая потеря жизни заслуживает тщательного расследования, чтобы установить истину.

"Видим, что фото и видео с места крушения красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию", - добавил Зеленский.

Он уточнил, что если РФ продолжит распространять фейки, как в случае с катастрофой МН17, необходимо будет консолидировать международное давление на Москву, "чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности".