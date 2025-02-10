Зеленский отреагировал на слухи о разговоре Трампа с Путиным

Слухи о переговорах Трампа с Путиным

Напомним, ранее американский таблоид New York Post написал, что президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом американский лидер отказался отвечать, сколько раз он общался с главой Кремля.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опровергнул такие переговоры.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что ему важно встретиться с Трампом до того, как американский лидер встретится с Путиным.

Детально о слухах вокруг переговоров Трампа и Путина - в материале РБК-Украина.

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