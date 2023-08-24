Зеленский отреагировал на аварию самолета Пригожина

Глава государства впервые прокомментировал аварию разбившегося вчера в Тверской области РФ самолета Пригожина.

"Когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, мы не это имели в виду, а имели в виду совсем другое и хотели поддержки. Хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле точно поможет. Во-первых, мы не имеем отношения к этой ситуации это точно. Думаю, все осознают, кто имеет отношение", - сказал Зеленский.

Что известно об аварии

В среду, 23 августа, на территории Тверской области РФ разбился самолет, на борту которого предварительно находились 10 человек. Позже стало известно, что авария произошла с бизнес-джетом, а Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин и руководство ЧВК. Официально погибель Пригожина в России до сих пор не подтвердили.

Российские государственные СМИ также сообщали, что спасатели обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета. При этом в России озвучивают версию об уничтожении самолета средствами ПВО, а также о подрыве.

Больше о том, что известно об аварии самолета главаря "вагнеровцев" - читайте в материале РБК-Украина.

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