Зеленский отреагировал на атаку дронов на Украину в новогоднюю ночь

Россию даже в новогоднюю ночь волновало, как сделать больно Украине. В результате атаки российских дронов 1 января погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ. Но, к сожалению, в настоящее время известно об одном погибшем человеке", - отметил глава государства.
Зеленский выразил соболезнования семье погибшего. Президент также поблагодарил тех, кто защищает Украину и украинцев.
"Наша армия, которая сдерживает штурмы. Спасатели, которые готовы помочь в любой точке Украины. Все экстренные службы, наши медики, каждый и каждая, чья работа - беречь жизни. Спасибо вам", - подчеркнул Зеленский.
В новогоднюю ночь российские оккупанты выпустили по Украине 111 дронов. Из них 63 удалось сбить. Еще 46 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны. Два дрона улетели в Россию и Беларусь.
Утром вражеские дроны долетели до Киева. В столице работала противовоздушная оборона.
В Киеве в двух районах упали обломки дронов - в Святошинском и Печерском, в результате этого возникли пожары. На Печерске обломки частично разрушили два этажа жилого дома. Под завалами нашли тело жертвы.
Также из-за падения обломков дронов возник пожар на крыше корпуса Нацбанка в Печерском районе.
Подробнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.