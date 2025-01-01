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Зеленский отреагировал на атаку дронов на Украину в новогоднюю ночь

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россию даже в новогоднюю ночь волновало, как сделать больно Украине. В результате атаки российских дронов 1 января погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ. Но, к сожалению, в настоящее время известно об одном погибшем человеке", - отметил глава государства.

Зеленский выразил соболезнования семье погибшего. Президент также поблагодарил тех, кто защищает Украину и украинцев.

"Наша армия, которая сдерживает штурмы. Спасатели, которые готовы помочь в любой точке Украины. Все экстренные службы, наши медики, каждый и каждая, чья работа - беречь жизни. Спасибо вам", - подчеркнул Зеленский.

 

 

Атака дронов на Киев

В новогоднюю ночь российские оккупанты выпустили по Украине 111 дронов. Из них 63 удалось сбить. Еще 46 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны. Два дрона улетели в Россию и Беларусь.

Утром вражеские дроны долетели до Киева. В столице работала противовоздушная оборона.

В Киеве в двух районах упали обломки дронов - в Святошинском и Печерском, в результате этого возникли пожары. На Печерске обломки частично разрушили два этажа жилого дома. Под завалами нашли тело жертвы.

Также из-за падения обломков дронов возник пожар на крыше корпуса Нацбанка в Печерском районе.

Подробнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийКиевВойна в УкраинеАтака дронов