Зеленский отправил в отставку начальника Управления государственной охраны

Разоблачение полковников УГО

Отметим, что 7 мая Служба безопасности Украины заявила о разоблачении подготовки покушения на президента Украины Владимира Зеленского, а также на главу СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова.

В частности, правоохранители задержали двух полковников Управления госохраны. Они могли выполнять указания российской Федеральной службы безопасности.

Что известно про Рудя

Отметим, что Сергей Рудь родился 24 апреля 1977 года в Хмельницкой области.

В 1998 году - окончил Академию Пограничных войск имени Богдана Хмельницкого.

В 1994-1998 гг. - был курсантом Академии Пограничных войск Украины.

В 1998-2002 гг. - служил на должностях офицерского состава специальных аэромобильных подразделений Пограничных войск Украины.

В 2002-2006 гг. - служил на должностях офицерского состава подразделений охраны органов государственной власти Украины в Управлении государственной охраны Украины.

2006-2011 гг. - служил на должностях офицерского состава в Департаменте работы с личным составом Управления государственной охраны Украины.

2011-2018 гг. - служил на руководящих должностях Института Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

2018 - май 2019 гг. - служил на руководящих должностях в Департаменте личной охраны Управления государственной охраны Украины.

Май - октябрь 2019 гг. - был заместителем начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины.

16 ноября 2019 года - назначен начальником Управления государственной охраны Украины.

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