Зеленский ответил на заявление Трампа о 4% доверия

Зеленский ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что у него якобы рейтинг доверия среди граждан Украины составляет 4%. Глава государства отметил, что не комментирует соцопросы, но напомнил, что свежий рейтинг КМИС показал, что ему доверяют 57% украинцев.

"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", - сказал президент.

Зеленский добавил, что информация о 4% доверия идет от России, и она обсуждалась между представителями США и России.

"Мы понимаем это и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, президент Трамп, с большим уважением относимся к нему как лидеру народа, который мы очень уважаем, живет в дезинформационном пространстве", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас вопрос номер один - не рейтинги доверия, а то, как Украине защититься от российских обстрелов, и возвращение военнопленных.

"На мой вопрос об увеличении количества Patriot я ответа не услышал от США, хотя я постоянно его поднимаю", - добавил Зеленский.