Зеленский ответил на ультиматумы Путина

"Путин берет чувствительную тему и поднимает тему мобилизации. Что за этим скрывается? Скрывается ослабление украинской армии. Вопрос не в мобилизации, вопрос в том, чтобы количественный состав украинской армии уменьшался", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это не новая стратегия российского лидера, ведь подобные ультиматумы звучали от Кремля еще в начале полномасштабной войны.

"Этот ультиматум у него был еще в начале войны. Он не изменился - меняет понятие, но не содержание", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также обратил внимание на то, что Путин манипулирует темой разведки и поставок оружия, ведь понимает, что именно этот аспект может быть важным для переговоров с США.

"Он видит, что США могут делать такие шаги, и поэтому он поднимает именно то, что понимает, что может сработать. Это уже было, почему бы снова это не сделать? Разведка - это ослабление нашей защиты. Вся его игра - максимально нас ослабить", - пояснил президент.

Разговор Трампа с Путиным и 30-дневное перемирие

Сегодня вечером американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Во время разговора они договорились начать путь к перемирию между Украиной и Россией.

Впоследствии в Кремле заявили, что Путин в разговоре с Трампом заявил, что одним из условий перемирия Украины и России является прекращение мобилизации в Украине и прекращение поставок вооружения.

Подробно о том, что известно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.