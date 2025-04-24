Зеленский ответил США на "потерю терпения" в отношении войны

В последнее время в Белом доме растет недовольство из-за хода переговоров между Украиной и Россией. Президент Украины ответил на "потерю терпения" администрацией Трампа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом ЮАР.

"Так оно не работает. Если Россия заявляет, что она готова к прекращению огня - надо им останавливать массовые удары по Украине", - отметил он.

Президент высказался также относительно недовольства администрации президента США Дональда Трампа относительно хода переговорного процесса между Украиной и Россией

"Поэтому терпение, я не знаю у кого там что-то происходит внутри, но терпение не выдержит именно у украинцев. Потому что мы под ударом, никто больше", - констатировал Зеленский.