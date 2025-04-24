Зеленский ответил США на "потерю терпения" в отношении войны
В последнее время в Белом доме растет недовольство из-за хода переговоров между Украиной и Россией. Президент Украины ответил на "потерю терпения" администрацией Трампа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом ЮАР.
"Так оно не работает. Если Россия заявляет, что она готова к прекращению огня - надо им останавливать массовые удары по Украине", - отметил он.
Президент высказался также относительно недовольства администрации президента США Дональда Трампа относительно хода переговорного процесса между Украиной и Россией
"Поэтому терпение, я не знаю у кого там что-то происходит внутри, но терпение не выдержит именно у украинцев. Потому что мы под ударом, никто больше", - констатировал Зеленский.
Недовольство США переговорным процесом
В последние месяцы США активно подключились к переговорному процессу по урегулированию войны России против Украины.
В чстности, 23 апреля в Лондоне должна была состояться важная встреча представителей Украины, Великобритании, США, Франции и Германии для обсуждения путей урегулирования войны. Предполагалось, что ключевым вопросом станет полное прекращение огня.
Но встреча прошла на более низком уровне, поскольку президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает никаких захваченных территорий частью РФ.
Это заявление стало реакцией Украины на минрную инициативу США, которая предполагала заморозку линии соприкосновения на фронте, отказ Украины от вступления в НАТО и признание Крыма российским.
Добавилось и то, что пункт о признании Крыма российским был осужден и в ЕС. Там также не согласились отменять санкции до окончания переговоров.
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