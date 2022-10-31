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Зеленский ответил РФ на удары: не удивляйтесь "переговорам" в темноте

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россияне не смогут давить на украинцев при помощи ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры и продолжат нести потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить, жить цивилизованно и заботиться друг о друге. А если кто-то там в Кремле наслушался своих безумных пропагандистов и решил, что тьма в Украине поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляется своим потерям, когда увидит, как украинцы ведут "переговоры" в темноте", - заявил Зеленский.

Напомним, 31 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Всего россияне выпустили 55 ракет.

В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в ряде областей, из-за чего у части населения пропал свет.

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