Зеленский ответил улыбкой на вопрос о роли "козла отпущения" для Трампа

Президент США Дональд Трамп перед промежуточными выборами в своей стране пытается найти "козла отпущения" в Украине для своих проблем. Однако попытки напрасны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге в Брюсселе.
Журналисты The Guardian задали президенту Украины провокационный вопрос.
Он касался его ощущений насчет того, что его делают "козлом отпущения" за внутриполитические проблемы Дональда Трампа накануне сложных промежуточных выборов в США.
В ответ Зеленский сделал паузу, после чего усмехнулся и сказал: "Вот мой ответ". И сразу покинул пресс-конференцию.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский отреагировал на заявление Трампа, назвавшего его "не тем человеком, с которым нужно иметь дело".
Кроме того, Трамп заявил, что с Зеленским трудно договариваться о прекращении атак по российским НПЗ. Он утверждает, что с диктатором РФ Владимиром Путиным договариваться проще.