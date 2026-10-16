Зеленский ответил улыбкой на вопрос о роли "козла отпущения" для Трампа

Зеленский ответил улыбкой

Журналисты The Guardian задали президенту Украины провокационный вопрос.

Он касался его ощущений насчет того, что его делают "козлом отпущения" за внутриполитические проблемы Дональда Трампа накануне сложных промежуточных выборов в США.

В ответ Зеленский сделал паузу, после чего усмехнулся и сказал: "Вот мой ответ". И сразу покинул пресс-конференцию.