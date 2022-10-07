Зеленский ответил на петицию о вегетарианских сухпайках для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о внедрении вегетарианских и веганских сухпайков в рацион воинов ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
"Сейчас следует отметить, что норма питания для военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, предпочитающих вегетарианские продукты питания, отсутствует. Я обратился к премьер-министру Украины Шмыгалю с просьбой проработать поднятый в электронной петиции вопрос", - ответил Зеленский.
Петицию создал военный ВСУ Петр Павлов, необходимое количество голосов она собрала менее чем за 3 месяца.
Отметим, что Министерство обороны ранее намеревалось внедрить питание для военных по стандартам армий стран НАТО, одной из которых является учет особенностей питания бойцов.
Ранее стало известно, что Литва передаст Украине зимнюю форму для 2 млн евро. Так, обмундированием будут обеспечены около 25 тысяч военных.
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