Зеленский ответил на петицию о вегетарианских сухпайках для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о внедрении вегетарианских и веганских сухпайков в рацион воинов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"Сейчас следует отметить, что норма питания для военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, предпочитающих вегетарианские продукты питания, отсутствует. Я обратился к премьер-министру Украины Шмыгалю с просьбой проработать поднятый в электронной петиции вопрос", - ответил Зеленский.

Петицию создал военный ВСУ Петр Павлов, необходимое количество голосов она собрала менее чем за 3 месяца.

Отметим, что Министерство обороны ранее намеревалось внедрить питание для военных по стандартам армий стран НАТО, одной из которых является учет особенностей питания бойцов.