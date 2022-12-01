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Зеленский ответил на петицию о демобилизации военных, которые отслужили год

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать предложения о демобилизации военных, которые отслужили год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию, которая обнародована на сайте главы украинского государства.

Зеленский отметил, что условия освобождения от военной службы во время военного положения определены статьей 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно: по состоянию здоровья, в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, по семейным обстоятельствам или по определенным законом Украины уважительным причинам.

Он добавил, что при других условиях освобождение солдат от военной службы не предусмотрено.

"Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятые в электронной петиции вопросы и о результатах их рассмотрения проинформировать автора", - написал президент.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине мужчины, у которых третий ребенок родился во время службы в ВСУ, получили право на демобилизацию.

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Владимир ЗеленскийДемобилизацияВойна России против Украины