Зеленский ответил на бред Путина о потере Украиной государственности

Слова российского диктатора Владимира Путина о якобы утрате Украиной государственности демонстрируют, чего он действительно хочет достичь войной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на Хельсинкском форуме безопасности.
Глава государства назвал "слабостью мира" то, что никто не останавливает подобные заявления российского диктатора.
"Почему слабость? Еще в 2005 году лидер Кремля сказал, что самая большая трагедия XX века - это распад Советского Союза. Еще в 2025 году он дал ответ геополитический его главным целям", - напомнил президент.
Зеленский добавил, что Путин не сказал о Первой мировой войне, не признал Вторую мировую войну, а также не назвал Чернобыль величайшей трагедией.
"То есть ничего того, что было связано с человеком. Поэтому понятна его цель - вернуть назад Советский Союз, и его цель - не восток Украины, его цель - не Донбасс, его цель - оккупация всего нашего государства", - подчеркнул президент.
Глава государства заявил, что высказывания Путина о потере Украиной государственности демонстрируют, чего он хочет на самом деле и каким он видит завершение войны.
В четверг, 1 октября, российский диктатор нафантазировал, что Украина якобы теряет государственность.
"Украина не может существовать самостоятельно, руководствуется извне и теряет государственность", - заявил глава Кремля.
Кроме того, Путин заявил, что Украина якобы не может бить вглубь российской территории без содействия Запада.
Напомним, диктатор цинично заявил, что это не РФ начала воевать, а "начали воевать с ней, поощряя национализм в Украине". Путин также нафантазировал, что оккупанты якобы никогда не нарушали правила ведения войны.
Кроме того, глава Кремля заявил, что письма в НАТО "являются не запугиванием, а ответом на попытки запугать Россию". В то же время, он отметил, что в случае прямого нападения на Калининград РФ задействует все имеющиеся виды вооружения.