Зеленский ответил на бред Путина о потере Украиной государственности

Глава государства назвал "слабостью мира" то, что никто не останавливает подобные заявления российского диктатора.

"Почему слабость? Еще в 2005 году лидер Кремля сказал, что самая большая трагедия XX века - это распад Советского Союза. Еще в 2025 году он дал ответ геополитический его главным целям", - напомнил президент.

Зеленский добавил, что Путин не сказал о Первой мировой войне, не признал Вторую мировую войну, а также не назвал Чернобыль величайшей трагедией.

"То есть ничего того, что было связано с человеком. Поэтому понятна его цель - вернуть назад Советский Союз, и его цель - не восток Украины, его цель - не Донбасс, его цель - оккупация всего нашего государства", - подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что высказывания Путина о потере Украиной государственности демонстрируют, чего он хочет на самом деле и каким он видит завершение войны.

Что предшествовало

В четверг, 1 октября, российский диктатор нафантазировал, что Украина якобы теряет государственность.

"Украина не может существовать самостоятельно, руководствуется извне и теряет государственность", - заявил глава Кремля.

Кроме того, Путин заявил, что Украина якобы не может бить вглубь российской территории без содействия Запада.