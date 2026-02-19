Зеленский ответил, отдал бы приказ убить Путина или нет

Морган спросил главу государства, отдал ли бы тот приказ своим силовикам об убийстве Путина, если бы такая возможность предоставилась.

Зеленский дал косвенный ответ, контекст которого говорит - не факт, что это убийство что-то бы кардинально изменило, ведь речь идет скорее об уже построенной, укоренившейся системе.

"Знаете, в их системе я не уверен, что другой человек не станет таким же Путиным. Таким же, как Путин. Суть не в этом", - сказал украинский президент.

Покушения на жизнь Зеленского

В то же время Зеленский рассказал о многочисленных покушениях на свою жизнь, большинство которых предотвращали спецслужбы.

"Я не знаю, сколько раз они пытались меня убить. Службы безопасности рассказывали мне о некоторых случаях. Я понимаю, что в моей стране в этот трудный период это могло бы подтолкнуть Украину к хаосу", - сказал глава государства.

Он также добавил, что сейчас в приоритете Украины - армия, которая в первую очередь дает нам возможность защищаться.

"Но есть и другие вещи: бизнес, который платит налоги; оборонное производство; энергосистема; водоснабжение; банковская система; киберзащита и многое другое. Все это дает возможность Украине защищаться", - сказал Зеленский.

Глава государства также пояснил, что во властной системе Украины президент действует как институт, который укрепляет государство. Поэтому убийство главы государства у нас могло бы иметь совсем другие последствия.

"Реакция может быть другой, и россияне, к сожалению, недооценивают реакцию украинцев. Потому что мы, я всегда говорил, эмоционально другие люди. И после эмоций и отношения к человечнос ти всегда идут ценности. Именно поэтому мы можем понимать друг друга. Мы можем говорить друг с другом. Мы можем бороться, как вы видите, но с разными ценностями", - подчеркнул Зеленский.