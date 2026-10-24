Зеленский ответил, чувствует ли себя преданным Штатами после последних событий

Зеленский под сомнительной поддержкой Вашингтона подразумевал, в частности, договоренности Трампа с диктатором Путиным по поводу российского дизельного горючего, очень малое количество поддержки ракетами для Patriot, ограничение скорости спутникового интернета для ВСУ.

Журналист конкретно спросил Зеленского, чувствует ли он преданным Штатами и что конкретно чувствует. Тот ответил:

"Чувствую то, что чувствую. Это не поддержка", - сказал президент.

По просьбе журналиста уточнить, что пошло не так с Трампом, глава государства вспомнил отношения последнего с диктатором РФ.

"Я не знаю, правильно это или нет, потому что дружить с Путиным или нет - это его личное решение", - сообщил Зеленский и добавил, что "они находятся в достаточно хороших отношениях".

Отдельно президент подчеркнул, что Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика Patriot за последние три месяца, тогда как ей нужно гораздо больше - где-то 350 в месяц.