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Зеленский ответил, поддержит ли кандидатуру Джонсона на пост посла в Украине

Фото: экс-премьер Британии Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский считает, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон пока не готов занять должность посла в Украине. Однако он подчеркнул, что у него с Джонсоном дружеские отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в интервью Sky News.

На вопрос журналиста о том, должен ли Борис Джонсон получить официальную роль представителя Великобритании в Украине, глава государства рассмеялся. Британское издание отмечает, что, по мнению Зеленского, Джонсон может быть не готов к такой роли.

"Он хороший парень. Кто знает? С удовольствием, с удовольствием, правда", - сказал он.

При этом глава государств подчеркнул, что, если Джонсон подаст еще одну заявку на пост премьер-министра Британии, будет неправильно, если он его поддержит.

"Я думаю, что для меня неправильно поддерживать Джонсона на посту премьер-министра. У нас хорошие отношения с Сунаком", - добавил Зеленский.

Президент заявил, что у него с Джонсоном продолжительные дружеские отношения.

"Я видел Джонсона в разных ситуациях, я видел его не на войне, а в полномасштабной войне, поэтому у нас особые отношения", - сказал он.

Напомним, 22 января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Украину. Он побывал в Буче, Бородянке, а также встретился с Владимиром Зеленским.

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Владимир ЗеленскийБорис ДжонсонВеликобритания