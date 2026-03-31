Зеленский ответил, находится ли Нетаньяху на стороне Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху всегда пытается найти баланс между Россией и Украиной, даже когда очевидно, что РФ оказывает помощь Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для N12 .

Во время беседы у Зеленского спросили, не кажется ли ему, что Нетаньяху находится больше на стороне Путина, на что президент сказал следующее:

"У меня сложилось впечатление, что Нетаньяху всегда пытается найти баланс между Россией и Украиной, даже когда очевидно, что Россия помогает Ирану. Он премьер-министр, и он должен принимать решения", - сказал глава государства.

Также он сообщил, что не имел никаких контактов с Нетаньяху или израильским президентом, и именно по этой причине Украина никого из украинских экспертов по ликвидации иранских дронов.

Как известно, последний разговор между Нетаньяху и Зеленским состоялся в январе 2025 года. После начала войны с Ираном уже в 2026 года, Нетаньяху сделал запрос о встрече с Зеленским. Украинский лидер согласился, но Нетаньяху не позвонил.

"На мой взгляд, все зависит от Израиля. Когда вам нужна помощь, вы должны быть открыты и объяснить, в чем проблема. Иначе помочь невозможно. Это как пойти к врачу, не объяснив, что у вас болит", - сказал президент.

Во время интервью украинский лидер попытался донести, что Украине имеет то, что нужно Израилю.

"У нас есть то, что нужно Израилю, и у Израиля есть то, что нужно нам. Он (Нетаньяху - ред.) хорошо знает, мы уже несколько раз говорили Израилю о том, что нам нужно. У нас большая нехватка средств ПВО, но у нас также есть возможности, которых нет у Израиля, и мы готовы к такому диалогу", - подчеркнул Зеленский.

Помимо этого глава государства сообщил, что Украина передала лидерам стран Ближнего Востока разведывательные данные по поводу сотрудничества России и Ирана.

Также Зеленский сказал, что Россия заинтересована в продолжении войны на Ближнем Востоке, поскольку получает от этого стратегические преимущества. В частности, речь о риске уменьшения военной помощи Украине и экономическом росте РФ из-за ослабления санкций.